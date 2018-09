Am Montag, den 10. September 2018 war es soweit: Im Rahmen einer Farewel(l)come - Party im Scandic Hamburg Emporio verabschiedete sich Madeleine Marx von Geschäftspartnern, Kunden und Wegbegleitern und hieß ihren Nachfolger Steffen H. Seichter herzlich willkommen.

Fast vier Jahre lang leitete Madeleine Marx als General Managerin das Scandic Hamburg Emporio

und hatte die Verantwortung für 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Auf der Farewel(l)come –

Party am Montag bedankte sich Marx bei ihrem Team, ihren Freunden und Wegbegleitern und

reichte den Staffelstab an Steffen H. Seichter weiter, der in der Nachfolge Madeleine Marx‘ das

Hamburger Haus leiten wird. Seit 2010 ist Seichter für die Scandic Hotels tätig und sammelte seitdem nicht nur wichtige Erfahrungen in unterschiedlichen Positionen, sondern konnte zusätzlich im

Rahmen eines individuell auf ihn zugeschnittenen Entwicklungsplans sein Profil im Bereich Leadership und Guest Experience schärfen. Zuletzt agierte Seichter für die Scandic Hotels von Berlin aus als Director E-Distribution Germany and Poland. Für seine neue Aufgabe kehrt Steffen

Seichter in das Scandic Hamburg Emporio zurück und spiegelt mit dem Verlauf seiner Karriere die nachhaltige Unternehmenskultur der Scandic Hotels wieder, welche sich durch die individuelle sowie kontinuierliche Förderung der eigenen Mitarbeiter und Talente auszeichnet.

„Persönlich freue ich mich sehr, dass ich die Entwicklung des Hotels weiterführen darf, welches

ich bereits in 2011 im Rohbau als erster Mitarbeiter betreten durfte. Gemeinsam mit unserem

talentierten und engagierten Hamburger Team möchte ich für unsere Gäste großartige nordische

Hotelerlebnisse in Hamburg schaffen. Bei Madeleine Marx bedanke ich mich ganz herzlich für die

tolle Zusammenarbeit und wünsche ihr für die Zukunft und für ihre neue Herausforderung alles

Gute“, so Steffen Seichter.

www.scandichotelgroups.com