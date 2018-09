Park Inn by Radisson Köln City West Ein neuer Look

Das Park Inn by Radisson Köln City West wurde am 10. September nach einer umfassenden Renovierung wiedereröffnet. Der Rheinpark, das Messegelände und die Lanxess Arena befinden sich gleich um die Ecke und Dom und Altstadt sind nur eine Rheinbrücke entfernt.

Zu den Modernisierungsmaßnahmen gehörte die Neugestaltung der Fassade, um Raum für eine lichtdurchflutete Empfangshalle mit neuer Eingangssituation zu schaffen. Die neugestaltete helle Lobby punktet mit komfortablen Empfangsinseln, die zum Verweilen einladen. In der Bar mit Lounge-Charakter können Drinks und kleine Köstlichkeiten aus der Küche genossen werden. Das Service- und Küchenteam empfängt Hotelgäste in den neuen Gastronomiebereichen „Cuisine“, „Bibliothek“ und „Garden“. Die Speisekarte bietet frisch zubereitete „kölsche“ Köstlichkeiten, überregionale Gerichte und internationale Klassiker.

Andreas Neininger, General Manager im Park Inn by Radisson Köln City West, zeigt sich begeistert über da Make Over: „85 Tage und 2.040 Stunden haben wir insgesamt für die Neugestaltung des Hotels und der Zufahrt benötigt – und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Nun freue ich mich gemeinsam mit meinem Team Gäste aus der ganzen Welt im neuen Ambiente empfangen zu können. Das Park Inn by Radisson Köln City West ist seit vielen Jahren erfolgreich am Hotelmarkt etabliert. Ich bin voller Überzeugung, dass wir diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben und das Haus zukunftsweisend positionieren werden. Dass neue Look and Feel des kompletten Innen- und Außenbereichs wird zusammen mit der gelebten Servicementalität des gesamten Teams hierzu beitragen. Herzlich Willkommen.“

www.parkinn-hotel-koeln.de