Die Messe Stuttgart hat 2017 insgesamt 57 Messen auf ihrem Gelände am Flughafen Stuttgart veranstaltet. 22 davon waren sogenannte Gastmessen, im Gegensatz zu 35 Eigenmessen. Zu den 22 Gastmessen kommen rund 100 weitere Gastveranstaltungen im Jahr. Dazu zählen Kongresse, Firmenveranstaltungen, Aktionärsversammlungen, Preisverleihungen, Sport- und Musikevents.

„Eine Unterscheidung, die sich Besuchern und anderen Außenstehenden auf den ersten Blick gar nicht erschließt, finden doch beide Veranstaltungen auf dem Gelände der Messe Stuttgart statt“, weiß Stefan Lohnert, Bereichsleiter Gastveranstaltungen der Messe Stuttgart. Gastveranstaltungen belegen im Schnitt rund 40 Prozent der Fläche des Messegeländes und des ICS. Im Jahr 2017 war es sogar fast die Hälfte, bedingt durch außergewöhnlich viele Gastveranstaltungen. Eine Mischung, die sich für die Messe Stuttgart ausgezahlt hat. „Wir haben diesen Mix bewusst angestrebt, weil er ideal ist für einen gesunden Messebetrieb. Die Umsätze aus den Gastveranstaltungen sind für uns eine wichtige Säule auf der Habenseite, das unternehmerische Risiko trägt in diesem Fall der externe Veranstalter. Dem Standort Baden-Württemberg geschuldet, der die prosperierendste Hightech-Region Europas ist, haben sich bei uns viele Gastveranstaltungen aus diesem Bereich, wie beispielsweise die Automotive Testing Expo, Motek, Control, Blechexpo oder die Composites Europe, eingekauft. Damit haben wir unser Ziel, der wichtigste Hightech-Messestandort in Deutschland zu werden, erreicht. Und es wird auch deutlich, dass Gastveranstaltungen nicht im Wettbewerb zu unseren Eigenmessen stehen, sondern das Portfolio am Standort ideal ergänzen“, umreißt Lohnert die Vorteile aus Unternehmenssicht.

Armin Dellnitz, Geschäftsführer der Stuttgart-Marketing und Regio Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH: „Von den Messe-Gastveranstaltungen und ihren Besuchern profitieren, neben der Messe Stuttgart selbst, auch die weiteren touristischen Anbieter der Region Stuttgart. Insgesamt fließen vom gesamttouristischen Umsatz der Region Stuttgart in Höhe von rund 5 Mrd. Euro 42 Prozent in den Einzelhandel, 38 Prozent in das Gastgewerbe und 20 Prozent in den Dienstleistungsbereich. Schließlich nutzen auch unsere Businessgäste große Teile der touristischen Infrastruktur.“

Die an das Messegelände angrenzende Stadt Leinfelden-Echterdingen hat ihr Hotelzimmerkontingent seit der Ansiedelung der Messe Stuttgart auf den Fildern 2007 massiv erweitert und die Auslastung bestehender Kontingente deutlich verbessern können. Die Übernachtungszahlen sind von 151.391 in 2007 auf 532.256 im Jahr 2017 angestiegen. Seit dem Jahr 2008 wurden fünf neue Hotels gebaut: ein Parkhotel, ein Ibis-Hotel, ein Holiday Inn Express, ein Dorint-Hotel und ein Moxy-Hotel. Das Mövenpick-Airport-Hotel baut derzeit ein weiteres Hotel direkt an der Messepiazza, das 2019 eröffnet werden soll und über 326 weitere Zimmer verfügen wird.

www.messe-stuttgart.de