Cvent CEO und Gründer Reggie Aggarwal eröffnete am 1. Oktober 2018 in London die zweite jährliche Cvent CONNECT Europe Konferenz mit einem Aufruf an alle Event- und Hotellerieexperten weltweit, neue Technologien als Teil einer 4. industriellen Revolution zu nutzen.

Biometrik, künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge (IdD), Gesichtserkennung und maschinelles Lernen wurden hervorgehoben als Elemente dieser neuen technologie-getriebenen Ära, welche einen tiefgreifende Auswirkungen auf die Meetings- und Eventbranche weltweit haben wird. Als führender Anbieter von Technologie für Meetings, Events und Hotellerie war Cvent seit der Gründung vor beinahe 20 Jahren ein Pionier im Markt. Aggarwal betonte wie wichtig es ist, kontinuierliche Innovation voranzutreiben und den über 25.000 Kunden weltweit einen Mehrwert zu bieten. “Für uns als weltweit gröβten Event Technologie-Anbieter gilt es, die nächste industrielle Revolution willkommen zu heiβen und die unglaublichen technologischen Fortschritte um uns gewinnbringend zu nutzen. Unser mehr als 1.300-köpfiges Technology-Team arbeitet kontinuierlich daran, einen Schritt voraus zu sein, und wir investieren mehr Ressourcen in Forschung und Entwicklung als jeder andere in unserer Branche – was es uns ermöglicht, das innovativste Technologie-Unternehmen in unserem Markt zu sein.”

Cvent, Inc. ist führender Anbieter von Technologie furs Meetings-, Event- und Hospitality-Management und zählt über 3’500 Mitarbeiter, 25.000 Kunden und 300.000 Anwender weltweit. Die Cvent Event Cloud bietet Event Managern Softwarelösungen für Online-Eventregistrierung, Veranstaltungsortsuche, Event Management, mobile Apps für Events, E-Mail Marketing und Online-Umfragen. Die Cvent Hospitality Cloud hilft Hotels und Veranstaltungsorten, ihr Geschäft im MICE- und Geschäftsreisebereich zu steigern.

