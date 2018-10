Der Deutsche Veranstalter Illerhaus Marketing lädt am Donnerstag, dem 18.10., gemeinsam mit dem Salzburg Convention Bureau und der Residenz Salzburg zum ersten „MICE Branchentreff“ nach Salzburg ein.

Zielgruppe der Fach-Veranstaltung sind Mitarbeiter aus Unternehmen im Land Salzburg, dem benachbarten Bayern, Oberösterreich sowie Tirol, die in ihrem beruflichen Alltag mit Veranstaltungsplanung von Meetings, Incentives, Kongressen und Events sowie Event-Marketing zu tun haben. Im Fokus der Veranstaltung steht die Verknüpfung von zukünftigen Geschäftspartnern auf einer vertrauensvollen Ebene. Die Residenz zu Salzburg bietet dazu die perfekte Plattform. Erwartet werden knapp 50 Aussteller aus ganz Österreich und Deutschland, zu denen Seminarhotels, Event-Locations, Convention Bureaus, Hotelketten und weitere Dienstleister gehören. Unter den Anbietern finden sich Fahrtraum Mattsee, Stieglbrauwelt, BMW Event Forum, The Leading Hotels of the World, TUI AG uvm.

Als Highlight des MICE Branchentreffs in Salzburg erwartet die Besucher eine Keynote der Künstlerin, Autorin und Unternehmensberaterin Julia Kamenik zum Thema “Das Rampensauprinzip Karriere”. Wer etwas mehr Zeit mitbringt, kann im Anschluss an das Treffen zusätzlich im Rahmen der 2- bis 3-tägigen Study Tour “Best MICE Places @ Salzburg” in kompakter Form persönliche Eindrücke von Locations in Stadt und Land Salzburg mitnehmen sowie zahlreiche neue Kontakte knüpfen.

www.illerhaus.org/events/mice-branchentreff-salzburg