Das Austrian Convention Bureau verlieh zum sechsten Mal den Award Best Meeting Thesis Austria für besondere wissenschaftliche Leistungen im Bereich der Meeting Industry. Jessica Huf, Absolventin der FHWien der WKW, gewann die Auszeichnung mit ihrer Bachelorarbeit „Die Implementierung der Erlebniskomponente in der österreichischen Kongress- und Tagungsbranche“.

Am 3. Oktober 2018 fand im Austria Trend Hotel Savoyen Vienna die Verleihung des diesjährigen Best Meeting Thesis Austria Awards statt. Damit ehrt der Dachverband der österreichischen Kon-gress- und Tagungsbranche Studenten und Absolventen für ihre wissenschaftlichen Leistungen im Bereich der Meeting Industry. Dieses Jahr präsentierten vier Absolventinnen und Absolventen der FHWien der WKW ihre Bachelorarbeiten den Vorstandsmitgliedern des Austrian Convention Bureaus (ACB). In zwangloser Runde diskutierten Forscher und Tagungsexperten über die eingereichten Themen, wie das Beschwerdemanagement auf Social Media, die Sicherheit von Kongressdestinationen, Erlebniskomponenten für Kongresse und die Bedürfnisse der Generation Y. „Das ACB hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge Studierende an die Tagungsindustrie heranzuführen. Die Best Mee-ting Thesis ist ein wesentlicher Baustein in diesem Bemühen“, hob ACB Präsident Christian Mutschlechner die Bedeutung hervor. „Die Tagungsindustrie erlebt einen permanenten Entwick-lungsprozess. Die Themen der bewerteten Arbeiten reflektieren die Bandbreite an Inhalten, mit denen sich die Tagungsindustrie auseinanderzusetzen hat.“

Jede Arbeit wurde von jeweils sechs Reviewern im Detail begutachtet und anhand ihrer Relevanz und ihrem Nutzen für die Branche sowie der Qualität des Inhaltes bewertet. Zu gewinnen gab es als Hauptpreis einen Flug von Austrian Airlines sowie eine Freiregistratur für die ACB Jahrestagung, die Convention4u.

