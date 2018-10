"Mission I’m possible” ist der Titel der ersten Jahreskonferenz des Ladies’ Business Club und das Motto von Laura Winterling, wenn sie ihren Werdegang von der Physikstudentin zur Astronautentrainerin beim European Astronaut Centre (EAC) und Inhaberin der Space Time Concepts GmbH schildert.

Auf der ersten Jahreskonferenz des Ladies’ Business Club 22. November 2018 im H4 Hotel Frankfurt-Messe erzählt sie ihre Geschichte „A girl‘s story“. Weitere Vortragende sind Matthias Malessa, ehemals Führungskraft bei der adidas group, jetzt Dozent und Leadership Coach, der zum Thema „What are you waiting for - Frauen und Männer in Führung und Karriere“ referiert, und die Sieger des Race Across America 2016 Nicole Bauer und Sven Ole Müller über Motiv- und Potentialentfaltung im Team. Die Podiumsdiskussion „Work-Life-Balance und Gleichberechtigung bei Gehalts- und Karriereperspektiven“ und ein „Gourmet Streetfood Festival“ mit Lounge-Atmosphäre sollen den Austausch unter den Teilnehmerinnen anregen.

Der Ladies’ Business Club (LBC) der H-Hotels.com ist ein Netzwerk für Frauen in der Veranstaltungsbranche. Entstanden ist der Ladies’ Business Club auf Wunsch von Kundinnen der H-Hotels, Tagungs- und Travel-Managerinnen, die sich treffen und austauschen wollten. Auf die regionalen Veranstaltungen wie in Frankfurt, München, Berlin oder Leipzig folgt nun erstmals die überregionale Jahreskonferenz, die als Weiterbildungs- und Motivationsveranstaltung konzipiert ist. Die Teilnahme ist kostenlos und steht allen weiblichen Tagungs- und Travel-Managern in Unternehmen und Verbänden offen. Interessierte Frauen, die teilnehmen möchten, melden sich bitte bei Susann.Rudolph(at)h-hotels.com.

https://www.h-lbc.de