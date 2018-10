6.000 Nuklearmediziner treffen sich ab dem Wochenende in Düsseldorf. Auf dem 31. Jahreskongress der European Association of Nuclear Medicine (EANM) kommen Spezialisten aus ganz Europa und dem internationalen Ausland zusammen. Der weltweit führende Kongress beginnt am Samstag, 13. Oktober, und geht bis Mittwoch, 17. Oktober. Austragungsorte sind das CCD Congress Center Düsseldorf sowie zwei direkt angrenzende Messehallen.

Der fünftägige Kongress umfasst eine Veranstaltungsfläche von insgesamt rund 40.000 Quadratmetern, mehr als 150 Vorträge und Sitzungen sowie eine große Industrieausstellung. Es sind 244 Redner eingeladen. Zudem treffen sich 35 angeschlossene Verbände und Vereinigungen. Der Kongress nutzt die gesamte Kapazität des Kongresszentrums. Darüber hinaus entsteht für den EANM-Kongress ein Plenum für rund 3.000 Personen in der Messehalle 3. Ebenso werden dort verschiedene Workshop-Räume und eine Cateringfläche verbaut. Auf rund 9.000 Quadratmetern präsentieren 180 Aussteller ihre aktuellen Technologien in der Messehalle 4.

„Der EANM-Kongress ist weltweit führend auf dem Gebiet der Nuklearmedizin und rotiert jährlich an wechselnden Standorten – darunter Barcelona, Wien, Berlin und Hamburg. Ein so großes internationales Branchentreffen zu gewinnen, erfordert einen jahrelangen Vorlauf. Düsseldorf Congress hatte bereits seit 2010 Gespräche über die Austragung geführt. Jetzt begrüßen wir die 6.000 Teilnehmer als Gastgeber am Rhein“, sagt Hilmar Guckert, Geschäftsführer von Düsseldorf Congress.

eanm18.eanm.org