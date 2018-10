Über 1000 Meeting- Event- und Hospitality-Experten aus ganz Europa und dem UK trafen sich in London zur zweiten jährlichen Cvent CONNECT Europe Konferenz mit dem Thema „The Power of Live“. Das dieses Jahr im Business Design Centre im Herzen der Stadt durchgeführte Event war mehr als doppelt so groβ wie im Vorjahr, was anhaltende Marktstärke und steigendes Interesse an Cvents marktführender Technologie fürs Event und Hospitality Management beweist.

Die Konferenz brachte beide Seiten von Cvents Kundenbestand zusammen und bot Event- und Hospitality-Experten zwei Tage voller Produkttrainings und informativer Sessions, welche sowohl von Cvent-Experten als auch einflussreichen Akteuren der Branche durchgeführt wurden. CEO und Gründer Reggie Aggarwal eröffnete die Konferenz mit einem Aufruf an die Event- und Hospitality-Experten, neue Technologien als Teil der sogenannten 4. industriellen Revolution miteinzubeziehen und betonte wie wichtig es ist, Innovation kontinuierlich voranzutreiben. Biometrik, künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge (IdD), Gesichtserkennung und maschinelles Lernen wurden als zentrale Elemente dieser neuen technologie-getriebenen Ära, welche tiefgreifende Auswirkungen auf die Meeting- und Eventbranche weltweit haben wird, hervorgehoben.

Das Thema der diesjährigen Konferenz, "The Power of Live", unterstreicht den positiven Einfluss, den Live-Events auf die Geschäftswelt haben. Die Konferenz- und Meetingbranche des UK generierte 2017 Umsätze in der Höhe von €20.4 Milliarden. Auch bei den Abendveranstaltungen stand “The Power of Live” an oberster Stelle und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, sich mit ihren Branchenkollegen persönlich auszutauschen. “Ich nehme zum ersten Mal an Cvent CONNECT Europe teil und bin sehr beeindruckt von den vielen Networking-Möglichkeiten und dem Level der Teilnehmer. Es ist äusserst beeindruckend und eine ausgezeichnete Gelegenheit für Networking und den Austausch von Erfahrungen und Ideen”, so Gianluca Polenta von MCI-Benelux.

