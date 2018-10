Wenn vom 11. bis 14. November 2018 Hunderte Delegierte der International Congress and Convention Association (ICCA) in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Dubai reisen, können sie Gutes tun. Im Rahmen ihrer 57. Jahreskonferenz stehen verschiedene CSR-Initiativen auf dem Programm, etwa die Dubai Eyesight Charity in Partnerschaft mit der Noor Dubai Foundation. Die von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Herrscher von Dubai, gegründete Wohltätigkeitsorganisation unterstützt mehr als 27 Millionen Menschen in Afrika und Asien durch kostenlose Behandlungen und präventive Programme der Augenheilkunde. Die Teilnehmer können ihre nicht mehr benötigten Brillen und Sonnenbrillen spenden und am „ICCA Charity Run 'N' Walk“ teilnehmen. Am Strand entlang geht es zu „La Mer“, Dubais neuestem Unterhaltungs-, Einzelhandels- und Restaurantviertel.



“Als sich Dubai für den ICCA-Kongress beworben hat, haben wir deutlich gemacht, dass es ein integrales CSR-Element geben wird. Die Partnerschaft mit der Noor Dubai Foundation stellt sicher, dass wir dieses Versprechen erfüllen werden. Derart hinterlässt der Kongress ein nachhaltiges Erbe und ermöglicht den Teilnehmern einen Beitrag zu leisten“, erklärt Issam Kazim. Der CEO der Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing ergänzt: „Der 57. ICCA-Kongress kommt zu einem günstigen Zeitpunkt, da er viele Inhalte abdeckt, die auf das Interesse der Business-Events-Branche hier in Dubai stoßen. Als erstmaliger Gastgeber des Kongresses hat Dubai den Delegierten viel zu bieten. Wir haben ein außerordentliches Rahmenprogramm entwickelt, das einige unserer berühmtesten Wahrzeichen und Attraktionen umfasst.“

Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Scheich Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, Kronprinz von Dubai und Vorsitzender des Exekutivrats von Dubai, haben Dubai Business Events und die Partner des Local Host Committee parallel zum Kongress im Dubai World Trade Centre ein Rahmenprogramm ausgearbeitet, das vom höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa, zu den rollenden Dünen der arabischen Wüste führt. Der Welcome Empfang findet im Armani Pavillon unter freiem Himmel direkt neben dem faszinierenden Burj Khalifa statt. Die Bühne für die diesjährige CAT Night ist das Jumeirah Beach Hotel mit atemberaubendem Blick über die Skyline Dubais. Im Al Lisaili Desert Camp lernen die Delegierten aus aller Welt bei einem Abschiedsessen arabisches Leben und die Traditionen der Beduinen kennen – Kamelritte bei Sonnenuntergang inklusive.



