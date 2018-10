Nach einem erfolgreich ausgerichteten MICE Peak und dem Volvo Ocean Race, kann Gastgeber Den Haag nach diesem Sommer eine positive Bilanz ziehen. Die Stadt am Meer hat die Ambition Veranstaltungen auszurichten, die eine positive Wirkung hervorrufen. Dieses Ziel verfolgt Den Haag auch für den Rest des Jahres mit großem Einsatz.

Am Montag den 10. September lud The Hague and Partners zur diesjährigen Verleihung der begehrten The Hague Awards ein. Bei der renommierten Preisverleihung werden innovative Initiativen, Projekte und Meinungsführer, die zu Den Haags Ambitionen als Event Destination beitragen, ins Rampenlicht gerückt.

Passend zum diesjährigen 200. Geburtstag des Badeorts Scheveningen und den damit einhergehenden Festlichkeiten, stand The Hague Awards 2018 unter dem Motto „Innovationen auf See“. Als Veranstaltungsort wurde treffenderweise das Zuiderstrandtheater ausgewählt, das einzige Theater der Niederlande, welches direkt an der Küste gelegen ist.

Zu Beginn der Veranstaltung wurden den Zuschauern inspirierende Kurzpräsentationen von fünf lokalen Initiativen geboten, die mit ihren innovativen Konzepten allesamt zu erhöhter Nachhaltigkeit und dem Kampf gegen Umweltbedrohungen wie dem Klimawandel beitragen.

Nienke van der Malen, Direktorin von The Hague Convention Bureau (THCB), erläuterte hierzu: „In Den Haag fühlen wir uns mit dem Meer stark verbunden und sind wirklich stolz auf unsere schönen Strände. Sie vermitteln uns und unseren internationalen Besuchern ein echtes Urlaubsgefühl. Das ist einzigartig, denn Den Haag ist die einzige größere Stadt in den Niederlanden mit einem Strand. Das bedeutet aber auch, dass wir die globalen Umweltprobleme praktisch direkt vor der Tür haben. Wir sind uns der Anfälligkeit unserer Umwelt absolut bewusst und nehmen den Nachhaltigkeitsbedarf sehr ernst.“

Den Haag begrüßt Weltstars

Nach den The Hague Awards, diesem wichtigen lokalen Event, begrüßt die internationale Stadt von Frieden und Recht bis zum Ende des Jahres auch noch einige hochkarätige internationale Veranstaltungen.

Von 17. bis 20. Oktober 2018 residiert der One Young World Summit 2018 im World Forum The Hague. Mit rund 1.500 Teilnehmern aus 196 Ländern ist One Young World die weltweit bedeutendste Konferenz für junge Führungskräfte. Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, Premierminister Mark Rütte sowie die CEOs globaler Konzerne wie Unilever und Shell, begeben sich gemeinsam mit den Nachwuchstalenten auf die Suche nach Lösungen für globale Herausforderungen wie den Klimawandel oder die Flüchtlingsproblematik.

Weitere Berühmtheiten wie Sänger Bob Geldorf, Supermodell Doutzen Kroes und Mary Robinson, die ehemalige und erste Präsidentin Irlands, werden ebenfalls zugegen sein.

Größte Konferenz seiner Art sagt TB den Kampf an

Wenig später, am 24. Oktober, öffnet World Forum The Hague erneut seine Tore für die 49. Union World Conference on Lung Health, die weltweit größte Veranstaltung seiner Art. Die Konferenz versammelt mehr als 4000 Ärzte, Wissenschaftler, Politiker und Patienten, die allesamt ein gemeinsames Ziel vor Augen haben: Tuberkulose ein für alle Mal auslöschen.

Laut Jose Luis Castro, Managing Direktor, The Union, hätte es für die 49. Edition der Konferenz kaum einen besseren Austragungsort als Den Haag geben können: „Tuberkulose ist die tödlichste ansteckende Krankheit der Welt und am weitesten verbreitet unter den ärmsten Menschen der Erde. Das 1,8 Millionen Menschen im Jahr an TB, einer heilbaren Krankheit, sterben, ist eine fundamentale Verletzung der Menschenrechte. Darum organisieren wir unsere Konferenz in diesem Jahr in Den Haag, einer Stadt mit historischer Tradition im Kampf um soziale Gerechtigkeit. Es gibt keinen passenderen Ort als Den Haag, um diese Ansichten mit der Welt zu teilen, und zum Handeln aufzurufen.“

Seien Sie live dabei!

The Hague Convention Bureau bietet für Medienvertreter exklusive Pressereisen zur 49. Union World Conference on Lung Health an. Für nähere Informationen hierzu, kontaktieren Sie Mandy Groenewegen unter: m.groenewegen(at)thehague.com.