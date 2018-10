Mit einem „high five“ darf sich die Leipziger Messe Unternehmensgruppe über die Auszeichnung als Service-Champion innerhalb der deutschen Messebranche freuen – und das zum fünften Mal in Folge.

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnungen und halten sie – trotz dieser tollen Fünferserie – nicht für selbstverständlich. Guter Kundenservice ist ein zentrales Versprechen der Leipziger Messe Unternehmensgruppe. Ohne die engagierte Arbeit aller Kolleginnen und Kollegen und das Bestreben, unsere Leistungen ständig zu verbessern, wäre diese fantastische Bewertung durch unsere Kunden nicht möglich“, hält Geschäftsführer Martin Buhl-Wagner fest. „Selbstverständlich freuen wir uns sehr über den Titel als Service-Champion. Er zeigt, dass wir die richtigen Schwerpunkte setzen. Ein Abonnement ist die Auszeichnung jedoch noch lange nicht, denn sie legt die Messlatte in einer sehr dynamischen Branche hoch. Wir werden konsequent daran arbeiten, dieses Niveau zu halten und zu steigern“, ergänzt Geschäftsführer Markus Geisenberger.

Das Service-Ranking der ServiceValue GmbH im Auftrag der Zeitung DIE WELT in Kooperation mit der Goethe-Universität Frankfurt am Main wird jährlich durchgeführt und ermittelt unter rund 1,5 Millionen befragten Kunden die Kundenzufriedenheit durch Hilfsbereitschaft, Beratungsqualität und serviceorientierte Atmosphäre. Die Studie wurde 2011 zum ersten Mal durchgeführt und listet in diesem Jahr mehr als 3.000 Unternehmen in über 320 Branchen auf. Im Ranking der Branchenbewertung wurden die zwölf größten deutschen Messeunternehmen bewertet und verglichen. Alle Informationen zu den Erhebungsmethoden und Rankings sind hier zu finden.



www.leipziger-messe.de