GCB German Convention Bureau e.V. und EVVC Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e.V. vergeben die Auszeichnung für nachhaltige Initiativen im Rahmen der greenmeetings und events Konferenz 2019 in Leipzig.

Bereits zum vierten Mal verleihen das GCB German Convention Bureau e.V. und der EVVC Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e.V. im Jahr 2019 den „Meeting Experts Green Award“. Der Preis wird am 18. Februar im Rahmen der greenmeetings und events Konferenz in der KONGRESSHALLE am Zoo Leipzig vergeben.mAb sofort und noch bis zum 30. November 2018 können sich Unternehmen der Tagungs- und Kongressbranche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für den „Meeting Experts Green Award“ bewerben. Die Auszeichnung wird in zwei Kategorien verliehen: Die erste Kategorie gilt für Unternehmen, Verbände oder Kooperationen, die nachhaltig betrieben werden oder Veranstaltungen mit nachhaltigem Ansatz durchführen; die zweite Kategorie für Veranstaltungszentren, Locations oder Hotels mit Tagungskapazitäten, deren interne Prozesse unter Nachhaltigkeitsaspekten ablaufen beziehungsweise die in einzelnen Betriebsbereichen einen nennenswerten nachhaltigen Ansatz verfolgen.

Aus den Bewerbungen wählt eine Jury die Gewinner aus. Sie besteht aus unabhängigen Fachleuten, die im Fachbeirat die greenmeetings und events Konferenz inhaltlich unterstützen. Bei der Entscheidung darüber, wer die Auszeichnungen erhält, orientieren sich die Jury-Mitglieder am jeweiligen Innovationsgrad und der Originalität der Bewerbung, der Realisierbarkeit und Übertragbarkeit des nachhaltigen Ansatzes, dessen Sinnhaftigkeit und Relevanz sowie am Faktor Kosten und Nutzen. Auch die Evaluation und Dokumentation der jeweiligen Nachhaltigkeitsinitiative wird berücksichtigt. Ihre Entscheidung gibt die Jury erst während der greenmeetings und events Konferenz bekannt.

Interessierte Unternehmen finden auf der Website der greenmeetings und events Konferenz weitere Informationen zu den Awards und können sich hier auch für die Bewerbung registrieren.



www.meeting-experts-award.de