Am 14.November werden im Kongresshotel Potsdam wieder die besten Häuser aus der Certified-Familie ausgezeichnet. Das Kundenvoting für die Kategorien der beliebtesten Certified Hotels ist beendet, die Stimmen ausgezählt, Pokale und Urkunden bestellt.

So funktionierte die Stimmabgabe: Unter allen der über 300 Certified Häusern in den Sparten Business, Conference, Green Hotel und bei den Serviced Apartments wurden Selektionen vorgenommen. Im Bereich Business Hotel wurden Betthygiene und Gesamteindruck bewertet, bei Conference Hotel der Tagungsbereich und die Veranstaltungsbetreuung, bei Green Hotel der Aspekt Corporate Social Responsibility sowie Kommunikation und bei Serviced Apartments Ausstattung und Serviceleistungen.

Wer hier besonders gut abgeschnitten hat, landete auf der Nominierungsliste. 25 Namen waren es pro Kategorie und um auch den kleineren Hotels eine Chance zu bieten, wurde erneut zwischen „bis 150 Zimmer“ und „ab 151 Zimmer“ unterschieden. Aus diesen nominierten Häusern konnten dann von Kunden, Gästen und Vertragspartnern die Favoriten gewählt werden. Die Stimmabgabe war von Anfang Juli bis 30.09.2018 möglich. 2.563 gültige Stimmen wurden abgegeben.

Neben den beliebtesten Hotels werden auch die besten ausgezeichnet. Hier zählt dann das Urteil der Certified Prüfer. Bei diesen handelt es sich ausschließlich um Fachleute, die hauptamtlich als Travel und Eventmanager in Unternehmen wie Schott, Beiersdorf, DZ Bank, ZF Friedrichshafen oder Ernst+Young arbeiten. Die Hotels, die zu den besten drei ihrer Kategorie zählen, erhalten in Potsdam auch einen Certified Star-Award. Neben der Preisverleihung findet ein zweitägiger Summit statt, auf dem sich die angeschlossenen Partner der Qualitätskooperation sowie interessierte Hoteliers und Branchenvertreter informieren und austauschen können. In diesem Jahr sind Themen wie Fachkräftemangel, Digital Guest Journey, Eventcontrolling, Folgen der DSGVO und die Typologie des Gastes spannende Schwerpunkte.

