eventbaxx und die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH haben Ihre Partnerschaft ausgeweitet. Nach dem erfolgreichen Projekt bei der Offerta 2017 wird der Einsatz von eventbaxx nun auf weitere zwei Jahre verlängert.

Bereits 2017 setzte die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH eventbaxx ein, um den Besuchern der Messe Offerta Mehrwerte, wie beispielsweise Freitickets, Gewinnspiele oder sonstige Goodies, zu liefern. Gleichzeitig gaben sie dem Aussteller die Möglichkeit eigene Inhalte im eventbaxx zu platzieren und so in direkte Kommunikation mit dem Besucher zu treten. Die Nutzung von eventbaxx sollte Sponsoren, Aussteller und Besucher zusammenbringen, um die Interaktion zu steigern und den nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung zu gehen.

Marc Ringswald, Teamleiter Digital Business der KMK, ist überzeugt von eventbaxx und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: „eventbaxx dient uns als digitale Messetasche, mit der wir eine Öffnungsrate von über 94 % erreichen konnten. So konnten wir unsere Partner, Sponsoren sowie Besucher zusammenbringen und sehr genaue Auswertungen über die Marketing-Aktivitäten liefern.“



