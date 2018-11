Der „Dresden Congress Award“ geht in diesem Jahr in seine zwölfte Runde – und ist begehrter denn je. 100 Bewerbungen sind für den Preis bei der Dresden Marketing GmbH (DMG) eingegangen, so viele wie noch nie.

„Mit dem Dresden Congress Award bedankt sich die Landeshauptstadt bei denjenigen, die sich für die Durchführung ihres Kongresses bzw. ihrer Tagung für Dresden entschieden haben und möchte zugleich zu künftigen Fachveranstaltungen hier am Standort motivieren. Dies ist ein wichtiges Zeichen. Denn die Vermarktung der Kongress- und Tagungsdestination Dresden wird künftig in unserer Arbeit eine noch größere Rolle spielen“, sagt Dr. Jürgen Amann, Geschäftsführer der DMG. Seit 2004 haben mehr als 50 Preisträger den mit je 1.000 Euro dotierten Award entgegengenommen – Wissenschaftler, Unternehmer bzw. Agenturen aus ganz Deutschland. Wer in diesem Jahr mit einem Award nach Hause gehen wird, weiß bislang nur die 14-köpfige Jury. „Die enorme Zahl der diesjährigen Bewerbungen zeigt die Wertschätzung, die der Preis in ganz Deutschland erfährt. Entsprechend groß ist unsere Vorfreude auf die Preisverleihung, zu der wir erstmals in die Börse Dresden einladen und neben der Vergabe der Preise den fachlichen Austausch in den Mittelpunkt stellen“, so Amann weiter. Mittlerweile ist der Dresden Congress Award eine der größten und wichtigsten Networking-Veranstaltungen der Landeshauptstadt, für die sich entsprechend viele Sponsoren und Unterstützer engagieren.

Während in den Vorjahren die Anzahl der Teilnehmer entscheidend war, geht es bei den neuen Kategorien „Newcomer“, „Kontinuität“, „Internationalität“ bzw. „Fokus auf Dresden“ um „weichere“ Faktoren. Der fünfte Award „Lebenswerk“ wird über eine Nominierung durch die 14-köpfige Jury vergeben, ebenso wie der „Sonderpreis“. Der Entwurf des Pokals aus Sandstein und Bronze stammt von der Künstlerin Marlene Foltyn. Erstmals wird eines der insgesamt vier Exemplare mittels 3D-Druckverfahren hergestellt, im Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS.

www.dresden-convention.com/dresden-congress-award