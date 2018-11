Building a New Future: Neue Geschäftsmodelle, Digitalisierung und Nachwuchs Deutscher Hotelkongress 2019

Rund 50 Referenten, 4 Bühnen und mehr als 100 Austeller und Partner werden zum Deutschen Hotelkongress & HotelExpo 2019 erwartet. Am 4. und 5. Februar 2019 findet im Berliner Hotel InterContinental das Jahresauftakttreffen der Hotellerie statt.

Durch das Programm des Deutschen Hotellkongress führen Esther Sedlaczek, Sky Sportmoderatorin, und Rolf Westermann, AHGZ Chefredakteur. Building a New Future lautet das Motto 2019. Welche Trends werden die Hotellerie in den nächsten Jahren prägen? Welche neuen Geschäftsmodelle wird der Hotelmarkt erleben? Antworten geben neben den Keynotes und Panels auch das Hotel Technology Forum sowie Hotalents, das Programm für Nachwuchskräfte in der Hotellerie und Gastronomie mit Diskussionen und Workshops.

Zu den Programm-Highlights zählen, unter anderen, die Internationale Keynote von Federico J González, Präsident und CEO der Radisson Hospitality AB, das Hotel Technology Forum mit Startup-Pitches sowie die Keynote von Dirk Iserlohe, CEO der Honestis AG.

www.hotelkongress.de