Im Oktober 2018 startete das Erasmus+ Konsortium „Event Industry Integration“ den Piloten step2mice im Fachbereich Technik in der Region Hannover.

Ziel dieses Projektes ist es, die Beschäftigung und Integration von Geflüchteten, MigrantInnen und ausländischen Arbeitskräften in die MICE Branche zu fördern und Fachkräfte für die Zukunft aufzubauen. In enger Zusammenarbeit mit dem Jobcenter, der städtischen Integrationsbeauftragten und der Volkshochschule in Langenhagen (Hannover) wurde das Teilnehmerfeld für step2mice bestimmt. Als Voraussetzung zur Teilnahme wurden Volljährigkeit, Deutschkenntnisse B1/B2 und Interesse an der Veranstaltungsbranche definiert. Am Kennenlerntag am 13.10.2018 in Langenhagen galt es, sowohl die MICE Branche vorzustellen sowie mithilfe der Kompetenzkarten für die Berufs- und Migrationsberatung der Bertelsmann Stiftung die Stärken und Interessen der potentiellen Teilnehmer zu ermitteln.

In enger Zusammenarbeit mit der DEAplus, die das Projekt großzügig und mit viel Herzblut unterstützt, absolvierten die Teilnehmer eine zweiwöchige Schulung. Inhaltlich orientierte sich der Lehrgang an den Grundkompetenzen des Erasmus+ Projektes ETTE. Der Kurs beinhaltete neben dem Themenfeld der interkulturellen Kompetenzen u.a. die Grundlagen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der Höhenarbeit, des Brandschutzes sowie der PSA. Zahlreiche Exkursionen vermittelten darüber hinaus erste Praxiserfahrungen und ein Bild des zukünftigen Arbeitsfeldes. Mit diesen theoretischen Grundlagen versehen, begann für die Teilnehmer Anfang November ein Praktikum in ausgesuchten Betrieben aus der MICE Branche. Am Piloten nehmen u.a. das Staatstheater Hannover, die exposive medien gruppe und das HCC Hannover Congress Centrum teil. Ein weiterer Kooperationspartner ist die Stadt Hannover, die für mehrere Teilnehmende einen Praktikumsplatz in den zahlreichen Veranstaltungshäusern der Stadt ermöglicht.

Im Anschluss an die Pilotphase ist ab Frühjahr 2019 geplant step2mice in weiteren Städten fortzusetzen und neben dem Bereich Technik auf die Arbeitsfelder Catering und Logistik / Facility Management auszuweiten.

www.step2mice.eu