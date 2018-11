GCB German Convention Bureau e.V. und EVVC Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e.V. präsentieren gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO und Forschungspartnern die Ergebnisse der zweiten „Future Meeting Space“-Forschungsphase: Wissenswertes zu Teilnehmertypen, Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen.

„Wie lassen sich Veranstaltungen erfolgreich durchführen?“, so die Kernfrage in der zweiten Forschungsphase des Innovationsverbunds „Future Meeting Space“. Zusammengefasst lautet die Antwort: Um ihre Teilnehmenden zufrieden zu stellen, sollten Veranstaltungsplaner den Fokus auf Wissensvermittlung sowie überraschende oder verändernde – disruptive – Elemente richten und gezielt auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Teilnehmertypen eingehen. Aus den Daten einer Online-Umfrage, die zwischen September 2017 und Juni 2018 durchgeführt wurde, haben das Fraunhofer IAO als Projektbearbeiter sowie die Konsortialführer GCB und EVVC Teilnehmertypen und Erfolgsfaktoren herausgearbeitet und konkrete Handlungsempfehlungen formuliert. Beteiligt waren auch die Forschungspartner KFP Five Star Conference Service GmbH, Panasonic Marketing Europe GmbH, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, SevenCenters of Germany, Tourismus NRW e.V. und VDE e.V. Konferenz Service in Kooperation mit m:con - mannheim:congress GmbH sowie die Education Foundation der Professional Convention Management Association (PCMA) als zusätzlicher Unterstützer.

Dr. Stefan Rief, Leiter Forschungsbereich Organisationsentwicklung und Arbeitsgestaltung bei Fraunhofer IAO: „Wir haben mit der Studie einen Status-Quo realitätsnaher Teilnehmertypen identifiziert, die relevantesten Erfolgskriterien herausgearbeitet und einige gängige Annahmen zur Wirkungsweise bestimmter Faktoren überprüft.“ Ilona Jarabek, Präsidentin des EVVC, führt weiter: „Unsere Partner aus der Veranstaltungsbranche können nun die Faktoren identifizieren und stärken, die für ihre Zielgruppe die größte Bedeutung haben. Matthias Schultze, Managing Director des GCB: „Wie die Analyse gezeigt hat, ist die Wissensvermittlung ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit Veranstaltungen. Daran anknüpfend wird sich die geplante dritte Forschungsphase des Projekts ‚Future Meeting Space‘ mit der übergeordneten Rolle von Veranstaltungen als Impulsgeber für Wirtschaft und Wissenschaft beschäftigen.“

www. future-meeting-space.de