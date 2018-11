Marriott International, Inc. gab bekannt, dass Liam Brown, President, Select Brands and Owner and Franchise Services, Nordamerika, die Funktion des President und Managing Director für Europa übernimmt, ein Bereich bei Marriott International, der das Vereinigte Königreich, Irland und Kontinentaleuropa umfasst.

Liam Brown wird Amy McPherson ablösen, die ihr Ausscheiden aus dem Unternehmen für Anfang 2019 bekannt gab. „Liam ist die perfekte Wahl, um das weitere Wachstum von Marriott in Europa voranzutreiben“, freut sich Arne Sorenson, President und Chief Executive Officer, Marriott International. „Liam verfügt über eine einzigartige Fähigkeit, Kontakte mit Partnern, Gästen, Eigentümern und Franchisenehmern zu knüpfen. Mit seinem beziehungsorientierten Geschäftsansatz erzeugt er hervorragende Ergebnisse und begeistert damit sowohl im Unternehmen selbst als auch innerhalb unserer Eigentümergemeinschaft. Er ist eine erstklassige Führungspersönlichkeit mit großartigen Erfahrungen im Immobilien-, operativen und strategischen Geschäft, die ihm in dieser wichtigen Rolle von Vorteil sein werden.“

Design Hotels, ein Netzwerk aus privatgeführten Hotels im Markenportfolio von Marriott, wird ebenfalls von Brown in seiner neuen Funktion betreut. Der gebürtige Dubliner, der seit fast 30 Jahren in den USA lebt, leitet seit 2013 das Franchise-Geschäft von Marriott in Nordamerika für alle Marken sowie Managed by Marriott, das mehr als 425 Select-Service-Hotels umfasst. Seit seinem Unternehmenseintritt 1989 bekleidete Liam Brown eine Reihe von Führungspositionen bei Marriott, darunter Executive Vice President, Select Service & Extended Stay Development, Senior Vice President, Fairfield Inn Franchising, und Senior Vice President, Residence Inn Franchising. Brown begann seine Karriere bei Marriott und war in den ersten zehn Jahren in diversen Management-Positionen in Fullservice-, Select-Service sowie Longstay-Hotels innerhalb des Unternehmensportfolios tätig.

