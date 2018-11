Mit einem großen Engagement und einer engen Taktzahl gab es in den letzten Monaten zahlreiche intensive Treffen von der Projektgruppe Nachhaltigkeit des FAMAB Kommunikationsverband e.V. zur Definition von Standards in der Branche der Livekommunikation. Die Zielsetzung lag dabei nicht in der unmittelbaren und maximalen Umsetzung der Inhalte, es ging vielmehr darum, qualitative Impulse zu setzen und mit fundierter Inspiration ein Umdenken zu bewirken.

Jetzt wurden für das neue Format der BrandEx (International Festival of Brand Experience) in Kooperation mit dem BlachReport und dem Studieninstitut für Kommunikation GmbH in den Westfalenhallen Dortmund GmbH sowie der anschließenden BOE INTERNATIONAL konkrete Maßnahmen implementiert. Eine klare kulinarische Kehrtwende - die unterstützenden Partner KHC Westfalenhallen GmbH für Kongress und Crews sowie die Vereinigung LECA für den Award haben sich auf eine ausgeglichene Quote von Fleisch und Fisch sowie vegetarisch und vegan festgelegt. Dabei wurde auch eine vollwertige und ausgeglichene Verpflegung der Crews für Aufbau und Abbau zugesichert. Die kostenlosen Anschlüsse an den öffentlichen Nahverkehr sind erstmalig Bestandteil des reduzierten Bahntickets. Und dank der Unterstützung der FAMAB Stiftung in Kooperation mit dem Klimadienstleister CO2OL gibt es bei der Buchung der Eventtickets die freiwillige Option, einen Anteil zur Kompensation der individuellen Klimaemissionen zu leisten. Aber auch bei der sozialen Komponente der Nachhaltigkeit konnten weitere klare Impulse gesetzt werden. Mit einem ausgeglichenen Anteil von Frauen und Männern für die vielfältigen Vorträge und mit der deutlich verbesserten Inklusion von Menschen mit Behinderung sowohl bei den Akteuren, als auch bei den Besuchern.

Und die Projektarbeit geht mit maximalem Engagement weiter. Auch, weil immer mehr interessierte Unternehmen ihren Anteil dazu leisten wollen, nachhaltige Standards für die Nachhaltigkeit zu definieren. Das fasst Martin Erhardt in seiner neuen Position als Marketingdirektor und Nachhaltigkeitsmanager bei b&b eventtechnik GmbH mit klarer Kante kompakt zusammen: „Ein hart erarbeiteter Erfolg und die Projektgruppe sendet ein motivierendes Signal an die Branche“.

www.famab.de