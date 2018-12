Der MICE PEAK - vom 05. bis 08. April 2019 in Riga - richtet sich an internationale Anbieter von MICE Leistungen - wie Convention Bureaus, Locations, Hotels, DMC’s, Service- Anbieter etc. - sowie an Veranstaltungsplaner aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die regelmäßig Events im Ausland planen, organisieren oder beauftragen.



Der MICE PEAK findet 2019 bereits zum vierten Mal statt. Im März 2016 hatte das Format in der Schweiz Premiere und bereits die zweite Auflage, der MICE PEAK 2017 auf Malta,

sorgte international für positives Aufsehen. 2018 fand der MICE PEAK in Den Haag statt und 2019 geht es in die spannende baltische Destination Riga in Lettland. Der MICE PEAK ist eine Weiterentwicklung der klassischen Messe- und Veranstaltungsformate der MICE- und Eventbranche. Hier präsentieren sich die Anbieter nicht mit stets wiederholenden Einzelpräsentationen, sondern mit innovativen Gruppenpräsentationen und zielgerichteten Gesprächen auf Augenhöhe mit den Teilnehmern. So wird erfolgreich eine Grundlage für tatsächliche Geschäftsabschlüsse geschaffen. Damit dies sichergestellt ist, erfolgt die Auswahl der Aussteller und der Teilnehmer nach qualitativen Kriterien. Die Teilnehmer profitieren auf dem MICE PEAK von einem attraktiven Mehrwert Programm: innovative Präsentation von internationalen Ausstellern, Weiterbildung zu aktuellen Branchenthemen und einem exklusiven Networking mit Study Touren in Riga und Umland. Colja M. Dams, Geschäftsführer der VOK DAMS Agentur für Events und Live-Marketing, wird auf dem MICE PEAK 2019 in Riga zum Thema „Agiles Projektmanagement im Eventbereich“ referieren. In seinem Vortrag spricht er über die neuen Herausforderungen im Projektmanagement in Zeiten der digitalen Transformation. Traditionelles Projektmanagement im Eventbereich wird zunehmend unwirksamer, es braucht neue Herangehensweisen und Methoden um auch in Zeiten der digitalen Transformation zu begeistern und effektiv Botschaften zu verankern. Genau hier setzt das Agile Event Management an, mit messbarer Steigerung der Effektivität, Innovationskraft, Flexibilität und auch der Motivation aller Beteiligten, übrigens auf Agenturen- ebenso wie auf Kundenseite.



Die Teilnahme am MICE PEAK ist für qualifizierte Veranstaltungsplaner – inkl. An- und Abreise aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Riga und zurück – kostenfrei!

Das Anmeldeportal ist ab sofort geöffnet.



www.MICEboard.com/events