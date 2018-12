Best Western Plus Palatin Kongresshotel Stabübergabe im Palatin

Ab Januar 2019 tritt Matthias Eckstein die Nachfolge von Klaus Michael Schindlmeier als Geschäftsführer des Palatin Kongresshotels in Wiesloch bei Heidelberg an.

Zum Jahreswechsel übernimmt Matthias Eckstein die Leitung des Best Western Plus Palatin Kongresshotels und Kulturzentrums in Wiesloch. In Hamburg geboren und aufgewachsen, kam der heute 42-Jährige 1999 zum Studium nach Heidelberg und ist seitdem der Metropolregion Rhein-Neckar treu geblieben. Nach verschiedenen Stationen, darunter im Weingut Heitlinger in Tiefenbach im Kraichgau, war der Volkswirt von 2015 bis heute als F&B-Manager im Tagungs- und Kongresshotel Villa Toskana in Leimen bei Heidelberg für die Gastronomie verantwortlich.

„Ich freue mich auf das vielfältige Spektrum von Hotel über Tagung und Gastronomie bis zum Kulturzentrum und die damit verbundene Aufgabe dieses Unternehmen in die Zukunft zu führen“, kommentiert der designierte Geschäftsführer. „Das Palatin ist ein überregional bekanntes und renommiertes Haus sowie ein ausgezeichneter Arbeitgeber mit einem positiven Arbeitsklima. Ich finde es besonders reizvoll, eine Schnittstelle zur Stadt zu sein und mit dem Palatin zum städtischen Leben beizutragen.“ Matthias Eckstein übernimmt ein vielfach ausgezeichnetes Haus mit 110 Mitarbeitern von Klaus Michael Schindlmeier, welcher sich nach 12 engagierten und ereignisreichen Jahren aus der Palatin-Spitze verabschiedet, um eigene Projekte voranzutreiben. Bis Ende Juni 2019 steht er seinem Nachfolger noch in beratender Funktion zur Verfügung.

