Amazon nutzt HRS-Services für die globale Verhandlung von Hotelraten und weiterreichende Services ab 2019.

Amazon wird die weltweite Verhandlung von Hotelraten für seine Geschäftsreisen ab 2019 an HRS auslagern. Die mehrjährige Vereinbarung sieht auch vor, dass Amazon weitere HRS-Lösungen einsetzen kann, um sein globales Hotelprogramm zu verbessern. Der Online-Händler beschäftigt weltweit mehr als 610.000 Mitarbeiter und steht auf Platz zwölf der Top-100-Reiseprogramme Amerikas, die das Fachmedium Business Travel News (BTN) herausgibt.

„Wir haben viele Optionen geprüft, um maximale Leistung für unsere globalen Hotelausgaben zu erzielen. HRS ist unsere erste Wahl, da sie mit der zentralen Verhandlung von Firmenraten und optionalen weiteren Services unser Hotelprogramm am besten optimieren können“, so das Travel Team von Amazon. „Datenkompetenz, Innovation und Transparenz bilden das Herzstück von Amazons Geschäftsgrundsätzen. Wir erwarten diesen Ansatz auch von unserem Reiseprogramm und wollen mit kreativen und disruptiven Services neue Maßstäbe setzen. HRS hat uns mit seinen ganzheitlichen Lösungen für das Outsourcing der Hotellösungen überzeugt – insbesondere mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz entlang der Prozesskette vom Sourcing, über die Ratenprüfung sowie beim Such- sowie Buchungsprozess. Da Amazon weltweit wächst, ist zudem die Präsenz von HRS in allen unseren Kerndestinationen von strategischer Bedeutung, um für uns wettbewerbsfähige Raten in Business Hotels zu verhandeln.“

