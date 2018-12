Im Rahmen einer gemeinsamen Initiative der Landeshauptstadt Mainz, der IHK für Rheinhessen und der mainzplus CITYMARKETING GmbH wurden nun zwei weitere „Congress Experts Mainz“ ernannt: Univ.-Prof. Dr. Jairo Sinova und Daniel M. Metzler wurden als offizielle Botschafter des Kongressstandorts Mainz ausgezeichnet.

Seit dem 3. Dezember hat die Stadt Mainz zwei weitere offizielle Botschafter im Bereich des Tagungs- und Kongresswesens. Im Rahmen einer feierlichen Verleihung in der wineBANK Mainz haben Univ.-Prof. Dr. Jairo Sinova, Physik-Professor und Direktor des SPICE (Spin Phenomena Interdisciplinary Center) an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, sowie Daniel M. Metzler, Geschäftsführer der wikonect GmbH, die renommierte Auszeichnung „Congress Experts Mainz“ entgegen genommen. Beide gelten seit langer Zeit als Multiplikatoren und Förderer des Mainzer Kongresswesens und haben sich besonders um den Standort verdient gemacht. „Wir freuen uns, in diesem Jahr neben dem international renommierten Univ.-Prof. Dr. Sinova auch unseren langjährigen und kompetenten Partner Daniel M. Metzler zu ernennen. Mit Herrn Metzlers Firma wikonect organisieren wir große Kongresse und Tagungen und setzen hier auf weitreichende Synergien. Der von Herrn Prof. Sinova initiierte JEMS-Kongress in der Rheingoldhalle ist das beste Erfolgsbeispiel hierfür. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Congress Experts als Multiplikatoren zu nutzen, um den Kongressstandort Mainz weiter zu bewerben“, so August Moderer, Geschäftsführer der mainzplus CITYMARKETING GmbH.

Die „Congress Experts“ sind Multiplikatoren und ausgewiesene Botschafter für den Tagungs- und Kongressstandort Mainz. Die Auszeichnung wird an Personen verliehen, die sich besonders für den Standort Mainz einsetzen und diesen in ihren Netzwerken und nach außen repräsentieren. Die ehrenamtlich tätigen Kongressbotschafter weisen dabei einen persönlichen Bezug zum Standort Mainz auf und haben die Bereitschaft, repräsentative Tätigkeiten zu übernehmen.

www.mainz-congress.com/congress-experts