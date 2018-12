Die IMEX 2019 in Frankfurt öffnet dieses Jahr vom 21. bis 23. Mai ihre Tore. Sie haben jedoch die Möglichkeit bereits am 20. Mai dem EduMonday ein Angebot von insgesamt rund 200 Weiterbildungs-Möglichkeiten zu einer Bandbreite von branchenrelevanten Themen zu nutzen. Experten sind eingeladen, sich bis zum 14. Januar 2019 als Vortragende zu bewerben.

Die IMEX, die vom 21. bis zum 23. Mai 2019 in Halle 8 und 9 der Messe Frankfurt stattfindet, zählt zu den führenden internationalen Leitmessen der Meeting-, Incentive-, Kongress- und Event-Branche. Der EduMonday, am Montag, 20. Mai, wird die IMEX, mit Fokus auf Weiterbildung, eröffnen. Zu den rund 3.500 Ausstellern aus mehr als 150 Ländern zählen auch die rund 200 Aussteller der deutschen Tagungs- und Kongressbranche am vom GCB German Convention Bureau e.V. organisierten Deutschlandstand.

Die IMEX bietet darüber hinaus ein Weiterbildungsprogramm, welches mehr als 200 Seminare, Vorträge, Workshops oder geführte Rundgänge umfasst. Bis zum 14. Januar 2019 können Experten, Redner und Dozenten ihre Themenvorschläge für Vorträge und Workshops während der IMEX 2019 einreichen. Dabei sind Vorträge in deutscher oder englischer Sprache willkommen. Die Inhalte sollten zu einem der folgenden zehn Themenbereiche passen: Trends und Forschung, Business Skills, Diversität, Gesundheit und Wohlbefinden, persönliche Weiterentwicklung, Technologie, kreatives Lernen, Marketing und Social Media, sowie Nachhaltigkeit. Für die Präsentationen stehen vier Weiterbildungsformate zur Wahl, die vor allem im „Inspiration Hub“, aber auch an anderen Standorten auf der Messe stattfinden: Klassische, 30- bis 45-minütige Vorträge mit 40 bis 80 Zuhörern, halbstündige Campfire-Diskussionen in gemütlichem Ambiente für zirka 20 Personen, Diskussionsrunden von 45 Minuten für kleine Gruppen mit bis zu 15 Personen sowie die Präsentation aktueller Forschungsergebnisse oder Trends mit anschließender Diskussion, an der bis zu 20 Personen teilnehmen.



de.imex-frankfurt.com