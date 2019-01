Der neue Geschäftsführer des EVVC (Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren) heißt Timo Feuerbach. Der 40-jährige Bau- und Wirtschaftsingenieur war zuletzt Geschäftsführer der Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten und bringt umfangreiche Erfahrungen in der Verbandsarbeit mit.



EVVC-Präsidentin Ilona Jarabek freut sich auf die Zusammenarbeit mit Feuerbach, der seit 1. Januar 2019 in der Geschäftsstelle in Frankfurt tätig ist. Seine Hauptaufgabe wird sein, den ehrenamtlich arbeitenden Vorstand zu entlasten, u.a. in der Kooperation mit anderen Branchenverbänden aber auch bei der politischen Interessensvertretung. „Als bislang Branchenfremder wird uns Timo Feuerbach durch seinen geschulten Blick von außen sicherlich wertvolle Impulse geben und seine weitreichenden Kenntnisse in der Verbandsarbeit gut anwenden können“, so Jarabek. Timo Feuerbach ergänzt: „Die Veranstaltungsbranche ist sehr vielschichtig und der EVVC breit aufgestellt. Ich freue mich darauf, meine bisherigen Erfahrungen hier bestmöglich einbringen zu können.“



