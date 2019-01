An die Erklärung der UN Menschenrechts-Charta am 10. Dezember 1948 wird jährlich in vielen Metropolen mit einer Illuminierung bedeutender Bauwerke erinnert. Zum 70. Jahrestag hüllte sich auch die Frankfurter Paulskirche als deutsches Wahrzeichen für Demokratie für diesen Ehrentag in blaues Licht – gemeinsam mit anderen Wahrzeichen wie dem Empire State Building in New York, dem Sydney Opera House oder auch dem Taipei 101 Tower.

Den Anstoß dafür gab das Frankfurter Komitee von Human Rights Watch. „Wir finden es großartig, dass die Stadt Frankfurt diesen internationalen Appell für Menschenrechte mit finanziellem Rückenwind unterstützt“, so Kenneth Roth, Executive Director von Human Rights Watch.

Unterstützung bei diesem Projekt leistete außerdem AES Veranstaltungstechnik aus Frankfurt. AES übernahm die Herausforderung, den roten Sandstein der Paulskirche in blaues Licht zu tauchen, während direkt nebenan der Frankfurter Weihnachtsmarkt in vollem Betrieb war. 300 Scheinwerfer AX10 SpotMax von Astera wurden dafür am Boden sowie in Dachpositionen installiert. Der AX10 ist batteriebetrieben und kabellos, wird per App gesteuert und ist outdoortauglich gemäß IP65.



www.aes-veranstaltungstechnik.de