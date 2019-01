Eine Studie des VDI Wissensforums gibt Aufschluss darüber, wie Weiterbildung (für Ingenieure) in naher Zukunft aussehen sollte und welche Features gefragt sind. Hintergrund ist der Aufbau eines neuen digitalen Lernprogramms für die Mitglieder des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI).



Die Umfrage des VDI Wissensforums hat ergeben, dass die Mechanik des Lernens und die Lernkultur im Allgemeinen einen Wandel durchlaufen. Bereits jetzt suchen Ingenieure aktiv auf Kanälen wie Youtube nach notwendigem Content und wollen sich dann weiterbilden, wenn Wissen benötigt wird – nicht nur dann, wenn Veranstaltungen hierzu stattfinden. „Wir müssen die intrinsische Motivation des Ingenieurs weiter fördern, denn das Lernen aus eigenem Antrieb führt zu außergewöhnlich guten Ergebnissen in Bezug auf die Wissenskonservierung“, sagt Timo Taubitz, CEO des VDI Wissensforums zu diesem Thema.



Darüber hinaus soll Weiterbildung Häppchenweise verfügbar sein, um Leerlaufzeiten wie beispielsweise im Flugzeug oder in ruhigeren Projektphasen effektiver zu nutzen. Das Ziel lautet größtmögliche zeitliche und örtliche Flexibilität. Weiterbildung muss genauso für den Mitarbeiter in Deutschland, als auch für den Kollegen in China verfügbar sein. Dazu sollen sogenannte Quests, einzelne Aufgaben ähnlich wie in einem Videospiel, das Lernen spannender machen und gleichzeitig an dem individuellen Lernstand anknüpfen. Die Befragten wünschen sich sogar (anonyme) Highscore-Ranglisten, um sich mit anderen Teilnehmern zu messen und sich dadurch weiter zu motivieren. Zusammenfassend soll das neue digitale Lerntool personalisiert, game-orientiert und flexibel gestaltet werden und auf diesem Wege relevanten, technischen Content für Ingenieure übermitteln.



www.vdi.de