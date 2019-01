Auf der Suche nach einem Ort am Münchner Flughafen, an dem man als Passagier spontan und ungestört eine geschäftliche Besprechung führen kann? Einen solchen Rückzugsort gibt es jetzt im Terminal 2: Die „MeetingCab“ lässt sich über die Kreditkarte öffnen und bezahlen und kann für 30 Minuten oder länger genutzt werden.

Die „MeetingCab“ befindet sich im Norden des Terminals auf der Schengen-Ebene in Höhe des Gates G 06 und bietet die für vertrauliche Gespräche oder Telefonate benötigte Privatsphäre. In der hell gestalteten, etwa acht Quadratmeter großen schallisolierten Kabine finden vier Personen an einem Besprechungstisch Platz. Sie können auf eine Netzwerkverbindung und mehrere Stromanschlüsse zugreifen und sich mit Vorhängen vor neugierigen Blicken schützen. Die ersten 30 Minuten Nutzung kosten 15 Euro, je weitere 30 Minuten fallen fünf Euro an. Gezahlt wird direkt an der Kabine. Außerdem haben Kunden die Möglichkeit die „MeetingCab“ vorab online zu buchen. Das Konzept stammt vom Hersteller der am Flughafen bewährten „NapCabs“-Schlafkabinen und wird zunächst für ein Jahr getestet.

www.meetingcabs.com