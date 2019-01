Eine Plattform für den Austausch zwischen der Meeting- und Eventbranche mit den Theatern, Museen und anderen Kultureinrichtungen bietet die Stage|Set|Scenery, die vom 18. bis 20. Juni auf dem Berliner Messeegelände stattfindet und erstmalig mit dem Verband der Veranstaltungsorganisatoren (VDVO) kooperiert.

In Halle 22 gibt es speziell für die Veranstaltungsbranche einen eigenen Bereich, wo auch der VDVO mit einem Standkonzept vertreten sein wird. Im Rahmen des Kongressprogramms geht es neben dem Thema Eventinszenierung auch um Kulturimmobilien wie Theater und Konzerthäuser als Event Location. „Diese Messe bietet einen enormen Mehrwert für unsere Mitglieder und Veranstaltungsplaner", sagt Bernd Fritzges, Vorstandsvorsitzender des VDVO. „Für das Storytelling und die damit verbundene Inszenierung einer Veranstaltung werden zunehmend Eventlocations in Kulturimmobilien gebucht. Denn durch Kultur kann ein sehr schlüssiger roter Faden im Event-Design gesponnen werden. Kultur und Eventinszenierung sind daher die beiden Themenschwerpunkte, die wir gemeinsam in den Fokus nehmen.“

Ein weiterer Verbandspartner aus dem Bereich Event ist die Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielhäusern (Inthega) auf der internationalen Fachmesse für Theater, Film- und Veranstaltungstechnik.

www.stage-set-scenery.de