Beim Branchentreffen BrandEx (International Festival of Brand Experience) während der BOE International in Dortmund trafen sich Experten aus den Bereichen Markenführung, Messe, Architektur und Live-Kommunikation. Dabei zeigte Sängerin und Vocal Coach Alexandra Pengler dem Publikum, wie man anhand einfacher und effektiver Übungen seine eigene ausdrucksstarke Stimme finden kann.



ESG Geschäftsführerin Silke Schulte, die sich als Testperson auf der Bühne zur Verfügung stellte, sagte im Anschluss: „Ich bin erstaunt, über das Ergebnis nach der so einfachen Übung mit einem Strohhalm.“ Artist Relations Manager Stefan Lohmann über die Zusammenarbeit mit Alexandra Pengler: „Bei Alexandras Vorträgen kann jeder was für sich mitnehmen und lernen. Sie kann den Freiwilligen auf der Bühne sofort und für jeden hörbar helfen. Ihre einfachen Übungen zur Optimierung der Stimme sind ideal für professionelle Keynote Speaker, Geschäftsführung oder Abteilungsleitung, die ihre Teams und Verkaufsabteilungen fördern und inspirieren wollen.“ Genau das hat wohl auch AUMA Geschäftsführer Dr. Peter Neven erkannt und noch vor Ort, das Gespräch gesucht, um einen Fortbildungstermin für sich und seine Mitarbeiter zu vereinbaren.



