2019 findet die nachhaltige Bildungsoffensive „Sustainable Future Education“ zum zweiten Mal statt. Mit dieser kompakten Weiterbildungs-Reihe sollen Nachwuchskräfte sensibilisiert werden für ein Thema, das in ihrer künftigen Tätigkeit unzweifelhaft eine wachsende Rolle spielen wird.



Die Initiatoren FAMAB Kommunikationsverband, die FAMAB Stiftung und 2bdifferent tragen damit der steigenden Bedeutung und unternehmerischen Relevanz von nachhaltigen Arbeitsweisen in der Live Kommunikations- und MICE-Branche Rechnung. Denn Nachweise zu Ressourcenverbräuchen, Herkunft eingesetzter Materialien, Mobilitätskonzepten, CO2-Werten sowie Informationen zu Geschäftsethik, Umwelt- und Gesundheitspolitik werden immer stärker von Auftraggebern eingefordert.



„Man kann angesichts der zunehmend unstrittigen Bedeutung des Themas nicht früh genug anfangen, die Nachwuchskräfte unserer Branche zu sensibilisieren und das Gefühl für ressourcenschonendes Handeln in ihren Köpfen zu verankern. Wir freuen uns sehr, diese zukunftsorientierte Aufgabe nun in 2019 erneut gemeinsam mit 2bdifferent und der FAMAB Stiftung anzupacken“, so FAMAB-Geschäftsführer Jan Kalbfleisch.



Das sind die geplanten Inhalte der eintägigen Veranstaltungen:

Nachhaltigkeitsstrategien in Unternehmen

EU CSR-Berichtspflicht 2017 und die Auswirkungen auf die Veranstaltungswirtschaft

Green Meeting versus Sustainable Event

Praxisübung: Identifikation von Handlungsfeldern

Erarbeitung von Umsetzungsmaßnahmen

CO2 Event-Bilanzierung

Standards/Zertifizierungen in der Eventbranche

Nachhaltigkeits-Kommunikation

Orte und Termine 2019

23. Februar 2019: b&b eventtechnik GmbH, Filderstadt

18. Mai 2019: Deutsches Fußball Museum, Dortmund

12. Oktober 2019: Zibert & Friends, München

5. November 2019: Locations Messe Rhein-Main, Mainz

30. November 2019: Würth Gruppe in Kooperation mit dem Carmen Würth Forum, Künzelsau



www.2bdifferent.de/bildung/