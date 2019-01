Susanne Rath unterstützt das Employer Branding der Dorint Hotels & Resorts

Seit Juli 2018 unterstützt sie als Manager Employer Branding die Personalabteilung der Gruppe. In dieser Funktion wird sie das Projekt Dorint Strategie 2020 für den Mitarbeiterbereich in allen Häusern maßgeblich verantworten. Die Dorint Strategie 2020 betont eine Unternehmenskultur, die neben den Gästen und deren Zufriedenheit die Mitarbeiter ins Zentrum der Aufmerksamkeit stellt. Die Gruppe will mittelfristig nicht nur ein sympathischer, individueller Hotelanbieter und ein im Markt begehrter Pächter und Franchise-Geber werden, sondern in der Branche auch Arbeitgeber Nummer eins.

Susanne Rath freut sich auf die Aufgabe in der Dorint Familie: „Mein Anspruch ist einerseits, sicherzustellen, dass unsere Gäste dank perfektem Service jederzeit einen entspannten Aufenthalt erleben und andererseits, Dorint als erstklassigen Arbeitgeber in der Branche noch bekannter und begehrter zu machen.“ Nach einem Fachhochschulstudium mit dem Schwerpunkt Tourismus und Wirtschaft war Susanne Rath in verschiedenen Positionen in der gehobenen Hotellerie tätig, zum Beispiel als stellvertretende Hoteldirektorin, als Assistentin der Geschäftsführung oder als Corporate Director of Quality & Training.

www.dorint.com