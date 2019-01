Taste of Now Zweiter Standort eröffnet

Der konzeptionelle Eventcaterer Taste of Now investiert in die weitere Entwicklung des Unternehmens und hat zum Jahresbeginn eine Niederlassung im Ruhrgebiet eröffnet. Als Regional Manager übernimmt Vera Quacken die Leitung des Standorts.

Die gebürtige Gladbacherin verfügt über jahrelange Erfahrung in der Event- und Cateringbranche und übernahm bereits zahlreiche leitende Positionen bei nationalen und internationalen Großprojekten, wie den Olympischen Spielen in Sotschi oder der Fußball WM in Brasilien. Auch mit der Standortleitung ist Vera Quacken bereits vertraut. Als Niederlassungsleiterin der Kölner Filiale für den Personaldienstleister Mise en Place zeigte sie sich für rund 150 Mitarbeiter verantwortlich. Neben ihrem Netzwerk an Gastronomiekräften baute sie hier auch die Kontakte zu vielzähligen Locations in ganz Nordrhein-Westfalen aus. Als „Geprüfte Business Trainerin BDVT“ ist ihr vor allem auch an der Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter gelegen.

Mit der neuen Niederlassung will Taste of Now sowohl bestehende Kunden noch intensiver betreuen als auch neue Zielgruppen in der Metropolregion Rhein-Ruhr erschließen. Dazu Benjamin Wagner, Managing Partner von Taste of Now „Wir haben in der Vergangenheit schon mehrere Projekte in Nordrhein-Westfalen realisiert. Dabei hat uns bisher stets unser gutes Netzwerk geholfen. Mit Vera Quacken haben wir nun endlich auch eine äußerst kompetente und erfahrene Ansprechpartnerin aus den eigenen Reihen vor Ort.“

www.tasteofnow.com