Neue Veranstaltungslocation in Mainz Bel Étage

Seit 2015 wurde der Osteiner Hof in Mainz als einstiges Adelspalais saniert. Neu ist nun die Veranstaltungslocation Bel Étage.

Vor wenigen Wochen wurden die Räumlichkeiten von der Marketing-Eventagentur PA PRAX angemietet und nun mit Leben gefüllt. Die sieben Räume bieten Platz für Events verschiedenster Art: So bietet der „Marktplatz“ - wie sein Namensgeber am Fuße des Mainzer Doms – als großes Entree der Bel Étage reichlich Platz, sich als Gastgeber vorzustellen und seine Gäste zu empfangen. Für alle, die sich ganz unkompliziert treffen möchten, ist der Raum „Wohnzimmer“ das richtige Konzept: Zum Tagen fast wie zuhause. Das Ambiente der Bel Étage besticht in allen tageslichtdurchfluteten Räumen durch sorgfältig restaurierte Stilelemente. Für einen Kontrast sorgt die zeitgemäße Ausstattung. Bekannt ist auch der Raum „Schillerplatz“: Auf seinem Balkon, mit Blick auf den Fastnachtsbrunnen und den „echten“ Schillerplatz, wird Jahr für Jahr die Fastnacht ausgerufen – dieser Raum bietet Platz für Events mit bis zu 199 Personen.

Durch die zentrale Lage und die gute Ausstattung findet in der Bel Étage jedes Event den richtigen Rahmen – sowohl als offizieller Mainzer Ambiente-Trauort, für Produkteinführungen, Kulisse für Fotoshootings und Modeschauen, als klassischer Tagungsort oder zum Empfang mit anschließendem exklusivem Dinner.

www.beletage-mainz.de