Datenlecks, Passwort-Klau und Trojaner in fingierten Bewerbungen: Die Liste der IT-Sicherheitslücken wird immer länger. Gefühlt erleben wir täglich die Ohnmacht bei komplexen Hackerangriffen. Jüngst wurde die internationale Hotellerie durch die Meldung eines monatelangen Datenklaus bei der weltgrößten Hotelkette Marriott International aufgeschreckt.



fiylo und Party Rent Österreich informieren über das Thema Cyber Security bei einem Branchentreffen am 13. März 2019 in Wien umfassend. IT-Koryphäe Stefan Jakoubi vom renommierten Think Tank SBA Research wurde als Impulsvortragender für eine Abendveranstaltung für Meetings- und Events-Professionals gewonnen.



Der Cyber-Raum eröffnet eine Vielzahl von Chancen und Möglichkeiten für Unternehmen jeder Größe. „Um die sich daraus ergebenden Vorteile unserer globalisierten Welt zu nutzen, muss eine dahinterstehende, digitale Infrastruktur einerseits verlässlich funktionieren und andererseits ein hohes Maß an Sicherheit bieten“, so Jakoubi. Die Gewährleistung von Cyber-Sicherheit stellt mittlerweile eine der obersten Prioritäten und eine gemeinsame neue Herausforderung für Institutionen, Wirtschaft und Gesellschaft dar, auch grenzübergreifend! Der Impulsvortrag von Stefan Jakoubi wird auch auf aktuelle Fälle im Bereich Cyber Crime und Gefahren, die Einzelpersonen, Organisationen und der Gesellschaft durch diese Gefahren drohen, Bezug nehmen. Das „MICE Manager Networking“ findet am 13. März 2019 von 18 bis 21 Uhr im Party Rent Showroom, Brunner Str. 77-79, 1230 Wien statt.



www.reglist24.com/bestonlocation