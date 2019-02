Zum 100. Jubiläum der bedeutendsten Design- und Kunstschule des 20. Jahrhunderts wird in Weimar am 6. April 2019 das Bauhaus-Museum Weimar eröffnen. Mit Festen, Theater und Ausstellungen feiert die Stadt die Geburt des Staatlichen Bauhauses 1919.

Mit dem neuen Bauhaus-Museum erhält die älteste Bauhaus-Sammlung der Welt ein zeitgemäßes Ausstellungshaus an ihrem Gründungsort, ein Museum der Begegnung, Offenheit und Diskussion. Es bildet den Knotenpunkt eines gänzlich neuen Museumsquartiers, das an der Schnittstelle zwischen klassischem Weimar und NS-Gauforum entsteht. Die Klassik Stiftung Weimar unternimmt im Bauhaus-Museum Weimar eine Neudeutung der Geschichte des Bauhauses: Sie wird zeigen, dass das Bauhaus kein Stil oder Methode ist, sondern Anfang des 20. Jahrhunderts Prozesse für entscheidende Veränderungen in Hinsicht auf eine neue Gesellschaft, neues Zusammenleben und – damit verbunden – auch auf neue Technologien, Materialuntersuchungen und vieles mehr initiiert hat. Die Sammlung der Klassik Stiftung Weimar umfasst 13.000 Objekte und Dokumente. In unmittelbarer örtlicher Nähe wird der Moderne als Vorreiter des Bauhauses ab 2019 ein fester Ausstellungsplatz in Weimar gegeben: Von den Wegbereitern des Bauhauses mit der Weimarer Malerschule bis zu Henry van de Velde nimmt eine ständige Ausstellung direkt auf das Bauhaus-Museum Weimar Bezug. Sie wird ebenfalls am 5. April im benachbarten Neuen Museum beheimatet sein.

Die Jubiläen werden 2019 von vielen weiteren Veranstaltungen begleitet: Den Auftakt bildet eine Festwoche der Demokratie vom 2. bis 10. Februar. Die Eröffnung des Bauhaus-Museums am 5. und 6. April wird von Festivitäten und Uraufführungen im Deutschen Nationaltheater begleitet, darunter eine Ballett-Produktion, und ein Bauhaus-Marathon. Anschließend richtet das congress centrums neue weimarhalle Feierlichkeiten anlässlich seines 20. Geburtstag vom 6.-7. Juli aus. Neben all den Jubiläen finden auch Tagungen und Kongresse 2019 hier statt, beispielsweise die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik vom 5.- 8. März.

www.bauhaus100.de