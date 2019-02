Im Mittelpunkt der Fachkräfte-Diskussion steht immer wieder die Frage nach dem Berufsbild des Event- und Messemanagers, da es bis heute noch keine klar definierte Berufsbezeichnung gibt. Auf der Fachmesse Best of Events International präsentierte die TU Chemnitz ihre aktuellen Forschungsergebnisse zu dieser Fragestellung in einer zweiten Fachkräftestudie.

Grundlage der Studie ist eine Online-Befragung von Verantwortlichen im Event- und Messebereich in Unternehmen und Agenturen. Beide Studien wurden vom Studien¬institut für Kommunikation Düsseldorf und von den Westfalenhallen Dortmund unterstützt. Die Ausgangsfrage: Was müssen Event- und Messemanager können und was können sie wirklich? Laut Studie werden unter den vier Hauptkomponenten die sozial-kommunikative Kompetenz und die Organisationskompetenz als die bedeutendsten für den Beruf des Event- und Messemanagers eingeschätzt. Dazu kommen noch die fachliche und methodische Kompetenz sowie die technische Kompetenz. Außerdem beschreibt die Studie noch die 15 wichtigsten Schlüsselfähigkeiten, die das Anforderungsprofil des Event- und Messemanagers bestimmen. Im Vergleich zu der tatsächlichen Ausprägung der Fähigkeiten und Kompetenzen wurde festgestellt, dass in fast allen Kompetenzfeldern Defitzite vorliegen.

Mit den Ergebnissen der neuen Fachkräftestudie soll einerseits sowohl den in der Branche tätigen Fachkräften als auch den potentiell an einer Ausbildung oder einem Studium Interessierten eine Orientierung gegeben werden. Andererseits versteht sich die Studie aber auch als Wegweiser für die Einwicklung von Ausbildungs- und Weiterbildungskonzepten sowie Studienplänen bei den ausbildenden Einrichtungen und den Hochschulen sowie als Grundlage für nachhaltige Personalentwicklungskonzepte in der Event- und Messebranche, um deren Attraktivität für Fachkräfte zu steigern.

Die Studien können hier (2018/2019) heruntergeladen werden.

