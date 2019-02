Das Kultur- und Kongresszentrum Carmen Würth Forum wird um einen flexibel nutzbaren Konferenzbereich sowie ein Museum ergänzt. Der Erweiterungsbau schafft Voraussetzungen für Kongress und Konferenzveranstaltungen auf höchstem Niveau. Die Investitionssumme beläuft sich auf rund 39 Millionen Euro. Die Eröffnung ist für April 2020 geplant.

In der Region ist das Carmen Würth Forum bereits etabliert: Allein 2018 fanden in der Veranstaltungsstätte rund 100 Veranstaltungen mit über 72.000 Besuchern statt. Dieser Erfolg und der Wunsch, den Anforderungen externer Großveranstalter gerecht zu werden, waren

ausschlaggebend für die Entscheidung, das Forum 2019 zu erweitern. „Durch die wirtschaftliche Aktivität der Region besteht unbedingter Bedarf an dem von Anbeginn als multifunktionale Anlage geplanten Carmen Würth Forum, das intern wie extern genutzt werden kann und dadurch die Region stärkt“, so Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth, Stiftungsaufsichtsratsvorsitzender der Würth-Gruppe.

Die Erweiterung umfasst insgesamt eine Fläche von 5.550 m². Geplant sind zehn unterteilbare Konferenzräume, in denen insgesamt bis zu 700 Personen Platz finden. Vor allem parallel ablaufende und mehrtägige Veranstaltungen lassen sich im Carmen Würth Forum in Zukunft durchführen. Begünstigt wird dies durch einen weiteren Eingang. Die zusätzlichen Räumlichkeiten ermöglichen in Verbindung mit dem seitherigen Bestand viele neue Veranstaltungsformate und eignen sich für Kongresse, Konferenzen, Messen und Ausstellungen im großen Rahmen. Zudem sieht der zweite Bauabschnitt ein Museum für eine Dauerausstellung mit Highlights aus der Sammlung Würth vor. Das Museum kann bei der Anmietung des Kultur- und Kongresszentrums von Veranstaltern bei Abendveranstaltungen als exklusive Eventfläche genutzt werden.

