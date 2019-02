Das Internationale Olympische Komitee, Barclays, Cisco, Microsoft und KPMG: Nur einige der Organisationen und Firmen, die an Exclusively Corporate am Montag, 20. Mai, einen Tag vor der IMEX in Frankfurt, ihre Ansätze im Bereich Events teilen.

Exclusively Corporate ist sowohl die Antwort auf Entwicklungen und Anforderungen direkt aus der Branche als auch auf die aktuellsten Themen, die die Arbeit von Event Planern heute prägen. Das Ergebnis: Ein Programm, dass Diskussionen mit Größen der Industrie liefert und damit auf gegenwärtige Marktanforderungen reagiert. Bob Bejan, Global Head of Events bei Microsoft etwa gibt in seiner Session „Experiential marketing… what´s next?” Einblicke, wie neue Technologien dabei helfen können, Kundenbindungen auf einer noch direkteren und persönlicheren Ebene zu schaffen. Cisco Systems Marketing Director Gerd de Bruycker wird seine Gedanken zum besten Marketing-Mix für Events in seiner Session „Connecting events with your overall marketing mix” teilen. Ganz dem IMEX Fokusthema Imagination entsprechend wird Nicola Wedge, Head of Events bei der Barclays Bank, über „Innovation and creativity in the corporate world” sprechen. Der Director of Events and Hospitality des Verbands des Internationalen Olympischen Komitees, Panos Tzivanidis, wird sich auf die 3Ts - „time, technology and talent” fokussieren, und mit „Managing operationally complex global events” gemeinsam mit den Teilnehmern Ansätze zur Steuerung globaler Projekte diskutieren.

Carina Bauer, CEO der IMEX Group, erklärt: „Durch den ständigen Austausch mit Meeting- und Eventorganisatoren weltweit, sind wir uns bewusst, dass der Druck, kreative und wirkungsvolle Events zu planen, die Branche beherrscht. Aus diesem Grund nutzen wir die Zusammenarbeit, um ein Programm zu gestalten, welches die branchenrelevanten Themen und Anforderungen auf den Punkt trifft. Exclusively Corporate ist eine einzigartige Möglichkeit für maßgeschneiderte Weiterbildung und Networking. Das Ziel: In-House Executives mit dem richtigen Werkzeug für frische Event-Erfahrungen auszustatten.”

Die IMEX in Frankfurt 2019 findet von 21.-23. Mai 2019 statt, eingeleitet mit dem EduMonday am Montag 20. Mai.

de.imex-frankfurt.com