In Zusammenarbeit mit Masdar City und Al Ain Zoo unterstützte das Abu Dhabi Convention Bureau, das zum Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi gehört, den deutschen Premium-Autobauer bei der Organisation eines besonderen Straßentests bei dem das Thema Nachhaltigkeit groß geschrieben wurde.

Das erste vollelektrische Serienfahrzeug von Audi wurde erstmals im September 2018 der Öffentlichkeit präsentiert. 460 Medienvertreter aus aller Welt steuerten bei der ersten Testfahrt auf öffentlichen Straßen im Dezember 2018 quer durch Abu Dhabi. Dabei ging es durch abwechslungsreiches Gelände – denn die vorab festgelegte Route reichte von Masdar City bis zu den Haarnadelkurven am Jebel Hafeet, dem zweithöchsten Berg in den VAE. Danach ging die Fahrt weiter zum Schulungszentrum Sheikh Zayed Desert Learning Centre in Al Ain, wo die Fahrer eine Ausstellung über den e-tron erwartete. Außerdem standen Audi-Experten zum Meinungsaustausch über das neue Fahrzeug bereit. Anschließend hatten die Testfahrer Gelegenheit, den e-tron in der Nähe des Al Ain Zoos auch offroad zu fahren, bevor es auf den Endabschnitt der Probefahrt ging, der von Al Ain teilweise über unbefestigte Sandpisten zum Hotel Jumeirah Etihad Towers in Abu Dhabi-Stadt führte.

„DCT Abu Dhabi hat sich gemeinsam mit seinen Partnern der Nachhaltigkeit verpflichtet, die ein Schlüsselelement unserer Strategie für das gesamte Emirat darstellt“, sagte Mubarak H. Al Shamisi, Director des Abu Dhabi Convention & Exhibition Bureau. „Da wir beim Thema Nachhaltigkeit nach Exzellenz streben, standen die Präsentation und die erste medienwirksame Testfahrt des Audi e-tron in unserem Emirat ganz im Sinne des Umweltschutzes, der eine unserer Nachhaltigkeitssäulen bildet. Wir hoffen, dass die internationalen Medienvertreter nicht nur das Fahrerlebnis mit diesem revolutionären neuen SUV genossen haben, sondern gleichzeitig auch ihren gesamten Aufenthalt in unserem Emirat“.

