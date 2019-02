Der EduMonday, ein Nachmittag mit kostenloser Weiterbildung, findet einen Tag vor der Imex in Frankfurt (21.-23. Mai 2019) statt.

Der EduMonday, am Montag, dem 20. Mai, beginnt mit einer Keynote im Rahmen von She Means Business in Partnerschaft mit der tw tagungswirtschaft. Die Konferenz wird auch in diesem Jahr die Rolle der Frau in der Event-Industrie diskutieren und zelebrieren. Anschließend sind die Teilnehmer dazu eingeladen, ihr individuelles Programm aus 20 grundlegenden Sessions zum Thema berufliche und persönliche Weiterentwicklung zu gestalten.

„Inspiration ist einer unserer Grundwerte. Wir glauben an die Kraft, Leute zusammen zu bringen um gemeinsam Neues zu lernen, Ideen zu entwickeln und Innovation zu leben. Die Imex setzt es sich zum Ziel, den Besuchern jedes Jahr echte Mehrwerte und ein unvergessliches Erlebnis zu bieten - der EduMonday hat sich dabei zu einem zentralen Element entwickelt. Der diesjährige EduMonday wird inspirieren: Mit einem hochqualitativen und kostenlosen Weiterbildungsprogramm, welches die Teilnehmer zur Kreation von beeindruckenden Events anregen wird”, erklärt Carina Bauer, CEO der Imex Group.

www.de.imex-frankfurt.com