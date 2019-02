Dorint Hotels & Resorts „Essential by Dorint”

Dirk Iserlohe, CEO der HONESTIS AG - Mutter-Gesellschaft der Dorint GmbH –, stellte am 4.2. bei seinem Keynote-Vortrag auf dem größten deutschen Branchentreffen, dem Deutschen Hotelkongress in Berlin, die neue Marke der Dorint Hotels & Resorts vor: „Essential by Dorint“.

Ein wesentlicher Baustein der „Dorint 2020“ Strategie der Dorint GmbH ist der Mehrmarken-Ansatz. Zur vergangenen Expo Real 2018 erfolgte daher bereits die Positionierung der 5-Sterne-Marke „HOMMAGE Luxury Hotels Collection“ für die bestehenden Dorint Häuser Maison Messmer Baden-Baden, Nassauer Hof Wiesbaden, Park Hotel Bremen sowie dem Söl’ring Hof auf Sylt. Nun folgt der nächste Schritt: Die Dorint Hotelgesellschaft geht mit der eigenen Mittelklasse-Marke „Essential by Dorint“ als Sub-Marke an den Markt.

Unter dieser neuen Marke werden zukünftig bestehende und neue Hotels der Gruppe geführt, die den Gästen alle wesentlichen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten bieten, die in diesem Mittelklasse-Segment erwartet werden. „Wir freuen uns, unseren Gästen, Kunden und Partnern mit der Mehrmarken-Strategie künftig die ganze Bandbreite der Full Service Dorint Welt offerieren zu können“, sagt Karl-Heinz Pawlizki, CEO der Dorint GmbH.



