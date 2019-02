Jan-Philipp Schäfer hat am 1. Februar des Jahres die Leitung des Cologne Convention Bureau (CCB) übernommen. In dieser Funktion wird er die nationale und internationale Positionierung des Kölner Meetingmarktes sowie die Vernetzung mit der Kölner Wirtschaft und Wissenschaft weiter vorantreiben. Jan-Philipp Schäfer folgt auf Christian Woronka, der zu Beginn des Jahres die Leitung des Vienna Convention Bureau übernahm.

Schäfer wechselt von der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT), wo er als Manager Internationale Märkte, Südeuropa, tätig war. Mehrjährige Erfahrung im MICE- und Tourismusbereich sammelte der 31-jährige zuvor bei der Engadin St. Moritz Tourismus GmbH. Hier war er insbesondere für das Auslandsmarketing und die regionale Kongress-Bewirtschaftung verantwortlich. Jan-Philipp Schäfer absolvierte sein Masterstudium Sporttourismus und Erholungsmanagement an der Deutschen Sporthochschule in Köln. In dieser Zeit erhielt er bereits studienbegleitend Einblicke in die Kölner Event- und Veranstaltungsbranche.

„Ich bin sehr motiviert, die Arbeit für die lebendige und bestens aufgestellte Kölner Veranstaltungsbranche zu übernehmen“, erklärt Schäfer. „Gemeinsam mit dem kompetenten und sympathischen Team des CCB möchte ich die ausgezeichnete Arbeit fortführen und mit meinen eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten anreichern.“

www.koelntourismus.de