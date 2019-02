Strategischer Schwerpunkt der Radisson Hotel Group in Deutschland ist die Umgestaltung der Hotels mit einem großen Meeting- und Event-Volumen. Nach der Komplettrenovierung des Radisson Blu Hotel in Frankfurt wurde jetzt auch das Radisson Blu Hotel Köln umgestaltet.

Mit rund 300 Kunden, Geschäftspartnern und Medienvertretern feierte das Radisson Blu Hotel in Köln die Fertigstellung seiner Umgestaltung. Herzstück des Hotels ist das neu eröffnete

Ellipse Restaurant, Bar & Lounge in dem 15 Meter hohen Atrium aus Glas in der neugestalteten Lobby. In entspannter Wohlfühl-Wohnzimmeratmosphäre und unterstützt durch das neue gastronomische „All day dining“-Konzept gehen die Bereiche von Restaurant und Bar jetzt ineinander über. Neben den befahrbaren Meetingräumen dient, nach dem Re-Design der Lobby, auch das Foyer als optimale Produktpräsentationsfläche. Im Zuge der Umbaumaßnahmen erhielten alle 393 Zimmer und Suiten einen neuen, urbanen Look. Zudem wurde der Fitness- und Wellnessbereich renoviert und mit neuen Cardiogeräten ausgestattet. Der Veranstaltungsbereich wurde auf mehr als 1.000 Quadratmeter erweitert. Der neue Tagungsraum „Bottega“ mit einer Fläche von 120 Quadratmetern kann multifunktional eingesetzt und auch als „Private dining room“ genutzt werden.

„Es war ungemein wichtig dieses Hotel an einem so entscheidenden, strategischen Standort zu

modernisieren und aufzuwerten. Nicht nur für unsere Messegäste und lokalen Partner, sondern auch für das internationale Publikum. Der hart umkämpfte Hotelmarkt mit vielen neuen Projekten in den nächsten Jahren definiert diese Notwendigkeit, um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben und unsere Gäste zu begeistern“, sagt Ralph Goetzmann, General Manager des Radisson Blu Hotel in Köln.

