Zum Jahresauftakt tagten die Parteivorstände von CDU und SPD in Certified Conference Hotels in Brandenburg und Niedersachsen.

Die CDU-Klausurtagung ging im Kongresshotel Potsdam am Templiner See über die Bühne, bei welcher auch unsere Bundeskanzlerin Merkel anwesend war.

Das 452 Zimmer-Haus mit 40 Tagungsräumen ist gleich dreifach zertifiziert und zwar in den Kategorien Business, Conference und Green. Im Segment „Conference“ erhielt es ein „Sehr gut“. Die SPD entschied sich für das Steigenberger Remarque Hotel in Osnabrück. Auch hier für ein Haus mit Dreifach-Zertifizierung. Till Runte, der Geschäftsführer des einzigen unabhängigen Prüfinstituts für Hotels, freut sich über die auffällige Wahl der großen Parteien: „Für mich wäre es natürlich hoch interessant zu wissen, ob das Prüfsiegel entscheidungsrelevant war. Aber selbst, wenn es das nicht war, ist es eine schöne Bestätigung, dass unsere qualitätsgeprüften Häuser auch bei solchen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen die Nase ganz weit vorn haben.“

Certified ist ein unabhängiges Kundenzertifikat, das Übernachtungsbetriebe und Locations in sechs Kategorien auszeichnet. Das Zertifikat "Certified Business Hotel" orientiert sich dabei an dem speziellen Bedarf von Geschäftsreisenden. Die Erfüllung der besonderen Anforderungen im Tagungs- und Veranstaltungsmanagement wird durch die Siegel "Certified Conference Hotel", "Certified Conference Ship" und "Certified Event Location" attestiert.

www.certified.de