Mitgliederversammlung des German Convention Bureau (GCB) in Leipzig fand während der „greenmeetings und events Konferenz 2019“ statt und fasste Weiterentwicklung des GCB ins Auge.



Im Rahmen der „greenmeetings und events Konferenz 2019“ fand am 19. Februar 2019 auch die jährliche Mitgliederversammlung des German Convention Bureau (GCB) in Leipzig statt. Im Zentrum stand dabei die Weiterentwicklung des GCB, wie Petra Hedorfer, Vorsitzende der Deutschen Zentrale für Tourismus (DZT) und Vorsitzende des Verwaltungsrates des GCB, betonte: „Es ist wichtig, die Anforderungen zu kennen, mit denen wir uns künftig konfrontiert sehen – deshalb unterstützen wir die intensive Beschäftigung des GCB mit zentralen Zukunftsthemen. Das GCB bietet seinen Mitgliedern und somit dem Tagungs- und Kongressstandort Deutschland insgesamt neue Perspektiven, um auch in den kommenden Jahren im internationalen Wettbewerb zu bestehen.“



Matthias Schultze, Managing Director des GCB, gab einen Ausblick: „Die Megatrends Internationalisierung und Digitalisierung verändern die Tagungs- und Kongressbranche. Als Impulsgeber der Branche entwickelt das GCB immer wieder seinen strategischen Ansatz auf dem Feld der Internationalisierung und Digitalisierung weiter, um den Wandel mitzugestalten und anzutreiben – im Sinne seiner Vision für die Zukunft: ‚Meetings made in Germany connect the world – digital and face-to-face‘“.



www.gcb.de