Bei der Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Ausland sind die richtigen Kontakte zu den örtlichen Convention Bureaus, Hotels, Locations und Dienstleister das aller Wichtigste um letztendlich erfolgreich ein Meeting, eine Tagung, ein Kongress, ein Event oder Incentive umzusetzen.

Die Online-Community und das MICE-News-Portal MICEboard.com richtet sich an Veranstaltungsplaner und Eventprofis aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die regelmäßig international Veranstaltungen planen, organisieren, durchführen oder beauftragen. Das Portal informiert die User für und über zahlreiche internationale Destinationen. Auf den MICEboard-Veranstaltungen präsentieren sich ausschließlich internationale Anbieter den teilnehmenden Veranstaltungsplanern. MICE-Anbieter aus Deutschland sind weder auf dem Online-Portal noch auf den Veranstaltungen zugelassen. Jetzt geht MICEboard nach den aktuellen Relaunch eine Schritt weiter und bietet seinen Usern den ersten Datingservice der MICE-Branche an.

„Wir glauben fest, dass bei der Planung von Veranstaltungen im Ausland der richtige und persönliche Geschäftskontakt das allerwichtigste ist, daher bieten wir mit dem MICEboard Datingservice ein Matchmaking-System an, welches dem Veranstaltungsplaner hilft genau diesen zu finden und zu knüpfen“, erläutert Peter Cramer, Inhaber von Panem et Circenses, der Kommunikationsagentur hinter dem Portal. „Wir vermitteln online keine Räume, sondern wir vermitteln transparent und kommissionsfrei direkte Geschäftskontakte“, ergänzt Cramer. Der Datingservice ist ein internationales Anbieter-Verzeichnis mit den Rubriken: Convention Bureaus, Congress Center & Venues, Hotels, sowie DMC’s & Services. Der User kann auf MICEboard via Suchmaschine in diesen vier Rubriken bequem weltweit nach Anbieter-Kontakten suchen und bekommt zu den gefundenen Anbietern weitere Informationen aus Veröffentlichungen des Anbieters auf MICEboard.

www.miceboard.com