Im ITB Career Center in Halle 11.1 powered by Bundesagentur für Arbeit dreht sich alles um die Karriere in der Reisebranche. Für Leonardo Hotels die ideale Plattform, um ihr Recruiting-Konzept der richtigen Zielgruppe zu präsentieren und damit geeignete Nachwuchskräfte zu finden.

„Wir haben uns für einen eigenen Stand im Career Center entschieden, um die Vielfalt an Karrieremöglichkeiten bei Leonardo aufzuzeigen. Denn das Persönliche ist was am Ende des Tages zählt“, ist sich Anke Maas, Director Human Resources bei Leonardo Hotels, sicher. Damit ist das Unternehmen unter anderen zahlreichen Ausstellern die einzige Hotelkette, die eine dauerhafte Präsenz in der interaktiven Halle mit interessantem Bühnenprogramm bietet.

Zu Anke Maas gesellen sich Recruiting Spezialisten, HR Manager sowie duale Studenten und Azubis aus dem Unternehmen, die den Standbesuchern Rede und Antwort stehen. Neben Insider-Wissen und Bewerbungstipps können sich Interessierte über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie aktuelle Jobangebote bei den Leonardo Hotels informieren. “Die Palette an Karrierechancen bei uns ist riesig“, so Steffen Höfkes, dualer Student im Leonardo Hotel Hamburg Airport und einer von zurzeit 450 Nachwuchskräften, die im Hotelunternehmen ausgebildet werden. Hervorzuheben sei dabei die Leonardo Academy mit unternehmenseigenem Weiterbildungsprogramm, aber auch die zahlreichen Möglichkeiten, europaweit in einem der über 150 Hotels der Gruppe tätig zu sein und sich individuell weiterzuentwickeln. Auch Quereinsteiger seien willkommen.

www.leonardo-hotels.de